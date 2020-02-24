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Futbol
DHA / Soner AYDIN
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi...

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BAL maçında gerginlik! Çevik kuvvet araya girdi...
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Mersin’de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında kulüp yöneticileri ile taraftar arasında çıkan gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5’inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi.

Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı karşılaşma golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.

Ceyhan ekibinin tepki gösterdiği maçın hakemleri de polis eşliğinde sahadan çıkartıldı. Ceyhanspor takım otobüsü polis eskortuyla stattan ayrıldı.

BAL maçında gerginlik Çevik kuvvet araya girdi...

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