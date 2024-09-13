BAL Ligi ne zaman başlıyor? Bölgesel Amatör Lig kuraları çekildi.. İşte fikstür detayları

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2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Fikstür Çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Fikstür çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Amatör İşlerden Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Seymen Gençtürk, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı, TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatörü Fikret Sivri, TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatör Yardımcıları Ahmet Kurşun, Murat Kandazoğlu ve Murat Aydın, TFF Amatör İşler Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Top, Bölgesel Amatör Lig kulüpleri ve amatör spor kulüplerinin başkanları ile futbol il temsilcileri katıldı.



Mecnun Otyakmaz, Ural Aküzüm, Seymen Gençtürk, Selçuk Azeri ve Murat Aydın'ın konuşmalarının ardından başlayan fikstür çekimi, kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.



2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Fikstürü için tıklayınız

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BAL LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.



76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.



2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak



2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Grupları için tıklayınız