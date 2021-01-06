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Basketbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 02:04 | Son Güncelleme:

Bakken Bears: 96 - Galatasaray: 78

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Bakken Bears: 96 - Galatasaray: 78
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Danimarka'nın Bakken Bears takımına 96-78 mağlup oldu.

Aarhus Arena'da oynanan A Grubu'nun 5. hafta mücadelesine iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 29-19 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına 58-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Bakken Bears, üçüncü periyodunu 72-55 önde kapattığı karşılaşmayı 96-78'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 35 sayı üreten Bakken Bearslı Q.J. Peterson oldu.

Rakibiyle evinde oynadığı ilk maçı kazanan Galatasaray, bu skorun ardından grubunda 5. maçında 4. yenilgisini aldı. Bakken Bears ise 5. maçında 2. galibiyetine ulaştı.

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