×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bakhtiyor Zaynutdinov'dan Beşiktaş yönetimine: Rusya'ya asla gitmem

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov
Bakhtiyor Zaynutdinovdan Beşiktaş yönetimine: Rusyaya asla gitmem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un gönderilmesini istediği Bakhtiyor Zaynutdinov, yönetime son sözünü söyledi.

Haberin Devamı

Yeni sezon kadro oluşturma çalışmaları süren Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe ve scout ekiplerinin raporları doğrultusunda teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’un gönderilmesini istediği Bakhtiyor Zaynutdinov, yönetime son sözünü söyledi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta ayrılık Rosier transfer için İstanbuldan ayrıldıBeşiktaş'ta ayrılık! Rosier transfer için İstanbul'dan ayrıldıHaberi görüntüle

Kazak futbolcu kendisine teklif yapan Zenit’e kesinlikle gitmek istemediğini ifade etti. Rus ekibi, Zaynutdinov’u haziran ayında da istemiş ve 5.5 milyon Euro’luk bir teklif yapmıştı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, “Beni Rusya’ya göndermeyin. Oraya kesinlikle gitmem” dedi.

Beşiktaş kulüp danışmanı Friedel’ın bu oyun cuya Amerika ve Avrupa’da kulüp aradığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov

BAKMADAN GEÇME!