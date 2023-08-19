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Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in jokeri olacak! Bonservisi ve maaşı belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov
Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaşta Şenol Güneşin jokeri olacak Bonservisi ve maaşı belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen çok bölgede oynayabildiği için Şenol Güneş'in elini rahatlatacak. Mavi kartla yerli statüsünde oynayacak Kazak futbolcunun bonservisi ve alacağı yıllık maaş da belli oldu.

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Bu sezon transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki yorumlara karşın Beşiktaş art arda transferlerle devam ediyor. Açılışı Emrecan Bulut ile yapan Kartal sonrasında Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Chamberlain, Milot Rashica’yı kadrosuna katarken takıma katılan son isim Bakhtiyor Zaynutdinov oldu.

YÖNETİME TRANSFER İÇİN TEŞEKKÜR

Asıl bölgesi orta sahanın solu olmasına karşın orta sahanın merkezinde ve sağının yanı sıra 10 numara olarak da oynayabilen 25 yaşındaki futbolcudan teknik direktör Şenol Güneş’in beklentisi büyük.

Güneş, bu oyuncunun çok yönlü olduğuna ve her alanda görev yaptığına dikkat çekerek TRANSFER için yönetime teşekkür etti.

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BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO, MAAŞI 1.2 MİLYON EURO

Mavi kartla sahada yer alabileceği için yabancı kontenjanından sayılmayacak olan Zaynutdinov için siyah beyazlılar kulübü CSKA Moskova'ya 4.5 milyon Euro ödeyecek. 4 yıllık imza atacak oyuncu da 1.2 milyon Euro alacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov

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