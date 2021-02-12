Bakasetas'a yöneltilen soru üzerine Trabzonspor'dan açıklama: 'Irkçı yaklaşım...'

Trabzonspor Kulübü "Maç öncesi marşımız okunurken Türk bayrağına dönük durunca ne hissediyorsun" şeklinde yöneltilen soru üzerine bir açıklama yaptı.

Resmi açıklamada, "Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a yerel bir gazete muhabirinin ‘ırkçı’ yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA’nın ırkçılığa yönelik ‘saygı’ duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir. Öncelikle futbolcumuza yönelik ‘ırkçı’ bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla..." ifadelerine yer verildi.