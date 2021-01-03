Bakasetas ve Salih Uçan için transfer sürprizi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Aytemiz Alanyaspor'un iki yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas ve Salih Uçan için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Salih Uçan ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyordu. Hatta Galatasaray'ın devre arası Aytaç Kara, sezon sonunda ise Salih Uçan'ı renklerine bağlayacağı iddia ediliyordu.

Sarı kırmızılı ekip ve Salih Uçan arasındaki görüşmeler devam ederken Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Başakşehir maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: ''GÖRÜŞME YAPTIĞI BİR KULÜP VAR''

Çağdaş Atan, Salih Uçan hakkında ''Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve görüşme yaptığı bir kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

SALİH UÇAN'IN ARDINDAN BAKASETAS SÜRPRİZİ!

Galatasaray'da Salih Uçan'ın ardından bir sürpriz daha yaşanmak üzere. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Anastasios Bakasetas'a talip olduğu belirtildi.

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bakasetas için Alanyaspor yöneticileri ile görüşme gerçekleştirdi.

EROL BULUT, TRANSFERİNİ İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Alanyaspor ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Yunan futbolcu ile Fenerbahçe ciddi şekilde ilgileniyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eski futbolcusunu istediğini açık bir dille ifade etmiş ve ''Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştık ama takımıyla anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transferinin Pelkas'ın transferiyle bir ilgisi yok. Onlar farklı tarzda oyuncular. Açık konuşmak gerekirse ikisinin de takımda olmasını istedim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ama anlaşmaya varamadık.'' demişti.

YUNAN BASINI: ''YUNANLAR, TEKRAR TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDE!''

Öte yandan Yunan basını, Alanyaspor'un maç fazlasıyla liderliğe yükselmesine geniş yer verdi. Alanyaspor'da forma giyen 3 Yunan futbolcu Georgios Tzavellas, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas'ın birlikte olduğu fotoğrafı kullanan Yunan basını, ''Yunanlar, tekrar Türkiye'nin zirvesinde!'' başlığını kullandı.

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