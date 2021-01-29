Bakasetas transferinde ters köşe! Trabzonspor...

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için bomba bir transferi bitirmeye çok yakın...

Bordo Mavililer, Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (A Spor)