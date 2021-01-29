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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Bakasetas transferinde ters köşe! Trabzonspor...

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Trabzonspor'un bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için bomba bir transferi bitirmeye çok yakın...

Bordo Mavililer, Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezonun başında Alanyaspor'a katılan ve takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yunan orta saha uzaktan şutlarıyla da ön plana çıkıyor.

Bakasetas transferinde ters köşe Trabzonspor...

27 yaşındaki oyuncu bu sezon da iyi performansını sürdürdü ve 22 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (A Spor)

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