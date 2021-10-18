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Bakasetas, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor

#Trabzonspor#Bakasetas#Fenerbahçe
Bakasetas, Trabzonsporu sırtlamaya devam ediyor

Trabzonspor’un geçen sezonun devre arasında Alanyaspor’dan transfer ettiği ve büyük verim aldığı, bu sezon da Süper Lig’in en formda oyuncularından Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe önünde ilk yarıda frikikten jeneriklik bir gole imza attı.

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Yunan yıldız futbolcu, böylece bu sezon 6 gol, 3 asistle toplamda 9 gole direkt katkı sağladı. Bunun yanı sıra ilk kez bu sezon frikikten gol attı.

8 MAÇTA DA PUAN KAZANDI

Bununla beraber Trabzonspor, Bakasetas skora direkt etki ettiği 8 karşılaşmadan da puanla ayrılmayı başardı.

Bakasetas ayrıca uzun sonra F.Bahçe’ye frikikten gol atan ilk Trabzonlu oyuncu oldu. 

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