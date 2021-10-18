Bakasetas, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor

Yunan yıldız futbolcu, böylece bu sezon 6 gol, 3 asistle toplamda 9 gole direkt katkı sağladı. Bunun yanı sıra ilk kez bu sezon frikikten gol attı.
8 MAÇTA DA PUAN KAZANDI
Bununla beraber Trabzonspor, Bakasetas skora direkt etki ettiği 8 karşılaşmadan da puanla ayrılmayı başardı.
Bakasetas ayrıca uzun sonra F.Bahçe’ye frikikten gol atan ilk Trabzonlu oyuncu oldu.
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