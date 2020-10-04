Bakasetas kimdir nereli kaç yaşında? Bakasetas hangi takımlarda oynadı?

Bakasetas ya da tam adıyla Anastasios Bakasetas, 28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'ın Korinth kentinde dünyaya geldi. Futbola 16 yaşındayken Asteras Tripolis U19 takımında adım atan Bakasetas, sırasıyla Thrasyvoulos Fylis, Aris Thessaloniki, Panionios Athen, AEK Atina takımlarında forma giymiştir. 2019 yılında Alanyaspor'a 700 bin Euro bedelle transfer olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Forvet ve ihtiyaç halinde sağ-sol kanat mevkilerinde forma giyebilen Bakasetas, 1,81 boyunda ve sol ayağına hakimdir.