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GeriFutbol Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

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Bakasetas, Alanyaspor'da kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı
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Aytemiz Alanyaspor'un Yunanistan'ın AEK takımından transfer ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla takımına başarıyı getiren en önemli isimlerden biri oldu.

Süper Lig'de 34 maçta 2 bin 841 dakika sahada kalan Bakasetas, 10 gol attı. Takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Bakasetas, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta 4 gol kaydetti.



Gösterdiği performansıyla transfer sezonunun gözde oyuncuları arasına giren Bakasetas'ın ismi yurt içi ve yurt dışından birçok kulüple anılıyor. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu daha önce kariyerinin en formda günlerini yaşayan Bakasetas için "Sözleşmesinde 5 milyon avro serbest kalma maddesi var. Türkiye'deki kulüplerin alabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞADI
Kariyerinde Yunan ekibi Panionios'ta 36 maçta 12 gol kaydetme başarısını gösteren Bakesetas, Akdeniz temsilcisinde bu sezon attığı 14 golle kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı. Bakasetas'ın Süper Lig'de gol attığı 9 maçta ise Alanyaspor mağlubiyet yaşamazken, bir beraberlik ile 8 galibiyet elde etti.

Bakasetas, Alanyasporda kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı

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