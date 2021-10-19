Bakasetas, 9 haftada Sörloth'u geride bıraktı

Süper Lig'in 2019-2020 döneminde gol kralı olan ve bordo-mavili formayla bunu başaran 5. isim olarak tarihe geçen Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Bakasetas ise aynı dönemde 7 kez bu sevinci yaşadı.
2020-2021 sezonu başında Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan ve bu yıl ise futbol yaşantısını kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında sürdüren Sörloth'un yokluğunu bir süre dolduramayan bordo-mavililerde sürpriz golcü Bakasetas'ın performansı yüzleri güldürdü.
- Bakasetas'ın gol attığı maçlar
Bakasetas, ligin ilk haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol attı.
Bordo-mavililerin 5. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Yunan futbolcu, 8. haftada yine deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Yukatel Kayserispor maçında 2 golü de atan isim oldu.
Bakasetas, geride kalan hafta Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu önemli müsabakada ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Sörloth'un 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak 12 puan elde etmişti.
Karadeniz ekibi, Bakasetas'ın gol attığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı.
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