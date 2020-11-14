Bakanlığa 2 bin yeni antrenör alınacak

“Nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle daha güçlü bir şekilde açmış olacağız.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni antrenör olmaya hazırlananlara müjdeyi verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi sunumunu yapan Kasapoğlu antrenör kadrosunu geliştireceklerini açıklayarak “Üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin de etkin bir şekilde kullanılması gerek. Nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle daha güçlü bir şekilde açmış olacağız. Türkiye’de artık elit sporcu gelişimi sadece şansa bırakılmıyor” diye konuştu.

‘TÜRKiYE ARTIK BiR SPOR ÜLKESi‘

Bakan Kasapoğlu spor alanında yürüttükleri politikanın üç aşamalı olduğuna işaret ederken, sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Spor Bakanı ayrıca, tesisleşme hamlesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti.