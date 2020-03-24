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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 22:51,Son Güncelleme:/

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Evde kal, sporla kal"

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Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Evde kal, sporla kal"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Evde Kal" çağrısının ardından antrenmanlarına evde devam eden sporcular ile şınav çekme akımı başlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çocukları ile birlikte "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

 

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