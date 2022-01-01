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Bakan Soylu, yılın ilk gününde Şırnak'ta futbol turnuvasına katıldı

#Süleyman Soylu#Şırnak#Futbol
Bakan Soylu, yılın ilk gününde Şırnakta futbol turnuvasına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Mehmetçik ile girdiği Şırnak'ta ’Kültür Şöleni Futbol Turnuvası’ final maçının başlama vuruşunu yaptı, maçı izledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek için dün akşam Şırnak'a geldi. Geceyi Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu yeni yılın ilk gününde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Kültür Şöleni futbol turnuvası final müsabakasını izledi.

Maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren Bakan Soylu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu ardından Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu kütüphane açılışı için Cizre ilçesine geçti.

Bakan Soylu, yılın ilk gününde Şırnakta futbol turnuvasına katıldı

Bakan Soylu, yılın ilk gününde Şırnakta futbol turnuvasına katıldı

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#Süleyman Soylu#Şırnak#Futbol

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