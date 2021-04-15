Bakan Muharrem Kasapoğlu, Tokyo öncesi millilere seslendi! 'Dünyaya örnek olacaksınız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Tokyo 2020’ye 100 Gün Kala’ etkinliğinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli cimnastikçi İbrahim Çolak, milli boksörcü Buse Naz Çakıroğlu, paralimpik milli masa tenisçi Abdullah Öztürk’ün yanı sıra birçok milli sporcuyla çevrim içi programda görüştü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’nı heyecanla beklediklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “12 branşta 63 sporcumuz, paralimpik oyunlarda da 8 branşta 55 sporcumuz Tokyo 2020 için kesin kota aldılar. Kota müsabakaları da haziran sonuna kadar devam edecek. İnanıyorum ki bu süreçte Türkiye daha fazla sporcuyla, daha fazla branşla katılım gösterecek” diye konuştu.

'GENÇLER İÇİN İLHAM KAYNAĞISINIZ'

Milli sporcuların bu yıl Tokyo’da ortaya koyacakları mücadelenin olimpiyat tarihine Türkiye adına altın harflerle yazılacağına inandığını kaydeden Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Sportmence verdiğiniz her mücadeleyle gençler için birer ilham kaynağı olacaksınız, inanıyoruz ki göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı bayrağımızla şanına yakışır bir mücadele ortaya koyacak, milletimizi sportmenlik ruhuyla ve başarıyla temsil edeceksiniz.”