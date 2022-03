Bakan Kurum: Konyaspor’un hayali de rüyası da kanatları da var

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dedeman Otel’de düzenlenen Konyaspor’un 100. Yıl Etkinlikleri Galası’na katıldı.

Galada konuşan Bakan Murat Kurum, 100 yıl önce kurulan Konyaspor’un genç bir beden eğitimi öğretmeninin fikriyle filizlenen bir spor hareketi olarak doğduğunu, aradan geçen yıllar içerisinde Konya Gençlerbirliği, Konya İdman Yurdu ve Konyaspor’un birleşerek tek bir yumruk hâline geldiğini, yeşil beyaz renkler ve çift başlı kartal arması altında buluşarak bugün milyonlarca insanın bağlandığı, yeşil-beyaz bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Konyaspor’un bir asır boyunca birçok başarılara imza attığını belirten Bakan Kurum, “Taraftarımızın da dediği gibi, Anadolu’nun Hükümdarı Konyaspor; ‘Bir milletin sporda gösterdiği azim onun istikbalini yükseltir.’ anlayışına hep sıkı sıkıya bağlı kaldı. Ben Konya’mızın, bundan sonra da ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sağlayacağına, her Konyalı gibi yürekten inanıyorum, sizlere güveniyorum.” dedi.

“KONYASPOR SALT BİR FUTBOL TAKIMI DEĞİLDİR”

Konyaspor’un kuruluşu 100 yıl öncesine dayansa da köklerinin kadim medeniyetimize kadar uzandığını söyleyen Murat Kurum, “Konyaspor’umuz, taşıdığı değerlerle salt bir futbol takımı değildir. Bunun yanında, Konya’mızın tüm değerlerini, Hazreti Mevlâna’nın öğretilerini, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın; barış, dostluk, kardeşlik, ahlak değerlerini gittiği her şehirde, katıldığı her müsabakada yansıtmaktadır. Ben bu değerleri her düşündüğümde, bu şehrin bir evladı olmaktan, Konyasporlu olmaktan onur duydum, gurur duydum. Konyaspor’umuz, Konya’mızın ortak paydasıdır, ortak değeridir. Konyaspor’umuz, fair play, adil oyun, saygılı futbol dendiğinde akla gelen ilk takımdır. Artık Türkiye Süper Ligi’nde; göğsünde Çift Başlı Kartalı gururla taşıyan, başarıda istikrarı yakalayan, her sezon liderliğe oynayan bir Konyaspor vardır ve herkes bunu kabul etmiştir.” diye konuştu.

“HAYALİ OLMAYANLARIN KANATLARI DA OLMAZ”

Amerikalı profesyonel boksör merhum Muhammed Ali’nin “Hayali olmayanların kanatları da olmaz.” sözünü hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Hamdolsun Konyaspor’umuzun, Anadolu kartallarımızın hayali de rüyası da kanatları da vardır. Bu büyük aileyle birlikte başarıdan başarıya koşacaktır. Biz, takımımız bu yıl Süper Lig’de zirveyi zorlayacak, ilk 5’te yer alacak derken; Konyaspor’umuzun zirve yarışında 2. sırada yer alması gittiğimiz her yerde göğsümüzü kabartıyor. Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye Kupası’nı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Konyaspor’umuz inşallah bu yıl da Şampiyonlar Liginde yer almanın sevincini ülkemize yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu salondaki herkes inanıyor, Konya inanıyor, Anadolu inanıyor… İnanıyoruz! Çünkü bizim her koşulda, şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde

yeşil-beyazlı Konyaspor’umuzun yanında dimdik duran başkanımız Sayın Fatih Özgökçen var, yönetimimiz var; Teknik Direktörümüz Sayın İlhan Palut ve teknik heyetimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız var, milletvekillerimiz var, bakanlarımız var… Konyaspor’umuzun başarısı için her müsabakada, yağmurda çamurda, karda boranda takımımıza tam destek veren muhteşem bir taraftarımız var, muhteşem bir takımımız var, futbolcu kardeşlerimiz var. Sizlere baktığımda şunu görüyorum; Geleceğin Şampiyon Konyaspor’u geliyor ve bunu da hep birlikte başaracağız.”

“YENİ YAKACIK TESİSİMİZİ EN KISA SÜREDE KONYASPOR’UMUZA ARMAĞAN EDECEĞİZ”

Aralık ayında Konya’ya geldiğini ve Konyaspor için Yeni Kayacık Tesisi’nin temellerini attıklarını da anımsatan Murat Kurum, 7 bin 300 metrekarelik alana inşa edilen tesisi en kısa sürede Konyaspor’a armağan edeceklerini açıklayarak, “Allah rahmet eylesin, burada nice Ahmet Çalık’lar antrenman yapacak, yetişecek. Ahmet Çalık kardeşimiz aramızda değil ama ben Konya’nın sokaklarında, Anadolu’nun her yerinde, binlerce Ahmet Çalık görüyorum. Bu vesileyle bir kez daha Ahmet Çalık kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.” şeklinde konuştu.

“SÜREYYA RIFAT EGE’NİN YAKTIĞI İŞARET FİŞEĞİNİ EN YÜKSEK NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”

Konyaspor’a gönül verip ahirete irtihal eden isimleri bir bir sıralayan Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şimdi hep birlikte bir söz veriyoruz; Konyaspor’umuzun kurucu başkanı Süreyya Rıfat Ege’nin yaktığı işaret fişeğini inşallah en yüksek noktaya taşıyacağız. Attığı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuran, talihsiz bir kaza sonrasında futbola veda eden Polyak’ın emeklerini boşa çıkarmayacağız. Konyaspor’umuzun bayrağını asarken hayatını kaybeden Recep Kum’un hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Konyaspor maçına gelirken trafik kazasında aramızdan ayrılan Alperen’in, Konyaspor altyapısında yetişen Konya’nın evladı Muhammet Yürükuslu’nun rüyalarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2004 yılında Konyaspor’un galibiyetinin ardından memleketi Manisa’ya giderken elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz teknik direktörümüz Tevfik Lav’ın rüyalarını süsleyen o şampiyonluğa ulaşacağız.”

KONYASPOR’UN 100. YIL MARŞI TANITILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konuşmasının ardından Konyaspor'un 100. Yıl Marşı tanıtıldı. Enbe Orkestrası da sahne aldığı gala programı, Konyaspor'un Youtube hesabından canlı yayınlandı.