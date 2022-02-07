Bakan Kasapoğlu'ndan yeni Derya Büyükuncu açıklaması: Gereken yapılıyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil" ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüse yakalanmasının ardından sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Federasyon, Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Öte yandan, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlendi.

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyleydi;