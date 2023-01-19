Bakan Kasapoğlu'ndan yabancı hakem ve VAR kayıtları açıklaması! "Ben bu ülkenin evlatlarına güveniyorum"

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber yayınında futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan VAR kayıtlarına dair konuşan Kasapoğlu, "Her konuda olduğu gibi güven ortamı en hayati konulardan. VAR da bunula ilişkili. Spor global bir olgu, devasa endüstri. Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız, herkese görev düşüyor. Tüm paydaşların sorumlulukları var, inancı ortaya koymak gerekiyor. Teknoloji sporun unsuru. VAR hataları minimize atmak noktasında atılmış bir adım. Görece olarak yeni uygulama. Süreçler oturdukça güven düzeyi artacaktır. Asıl olan kayıtların açıklanması noktasında birbirimize inanmamız. Asıl olan insan unsuru. Hakem noktasında çerçevenin genişlemesi önemli." dedi.

YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI

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Kasapoğlu ayrıca, "Hakem akademisi konusunda federasyonun çalışması var. Yerli hakem YABANCI HAKEM tartışmaları azalacaktır, ben bu ülkenin evlatlarına inanıyorum. Eğitim geliştirme süreçlerini geliştirmekten yanayım. Var kayıtlarının açıklanması federasyonun kararıdır. Bu süreçlerin oturması çok mühim. Her geçen gün yenilik ile karşılaşıyoruz, tüm dünya bu süreci daha iyi nasıl yönetiriz çabasında. Güven ortamı için herkes konuya yoğunlaşmalı. Medyanın bu konularda ortaya konulardan yayınlara kadar bir yaklaşım geliştirmekten yanayım." ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ DEVAMI ŞU ŞEKİLDE:

51 BRANŞTA 6 BİN 127 MADALYA

"2022 yılı 51 branşta 6 bin 127 madalya ile geniş bir alana ulaştık eskrimden okçuluğa kadar. Bir spor turizmi destinasyonu Türkiye, rekabet üstünlüğü çok güçlü. Biz spor organizasyonlarında aranılan bir ülkeyiz. Talep edilirliğimizi artıracağız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımız var. Bu ülkenin nesillerinin sporla birlikte daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Her konuda olduğu gibi güven ortamı en hayati konulardan. Var da bunula ilişkili. Spor global bir olgu, devasa endüstri. Sporda güven ortamını tesis etmek zorundayız, herkese görev düşüyor. Tüm paydaşların sorumlulukları var, inancı ortaya koymak gerekiyor. Teknoloji sporun unsuru."

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"YURT KAPASİTESİ İLE TÜRKİYE LİDER ÜLKEDİR"

"850 bin kapasite ile Türkiye lider ülkedir. Bu konuda dünyada rakipsiz durumdayız. Yurtlarda öğrencilerimizin pek çok ihtiyacını karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet ile takip ediyor. Hep fiyat konusunda hem erişilebilirlik konusunda çok önemli bir noktadayız. Pek çok yurdumuz kampüslerde, öğrencimiz ulaşımla uğraşmasın istiyoruz. Yıllar yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi kaç yurt yapmış. İstanbul AK Parti’nin başlattığı yurt projelerini bile bitirememiş. Belediyeler bugüne kadar kaç yurt yapmış söylesinler."

KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ TATİL

"Öğrenci olsun olması herkesi kabul ediyoruz. Talebe göre anlık projelerimizi revize ediyoruz."

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‘YURT KONUSU İSTİSMAR EDİLMEMELİ’

"Siyaset de yapsanız bu gururu kirletmeye hakkınız yok. Genç yetenekler ile ilgili olarak her yıl 1 buçuk milyon ilkokul çocuğunu tarıyoruz. Başarı bir tesadüf değil, ilmek ilmek işlenen süreç. Devletin bu anlamda müthiş desteği VAR. 65 alanda destek var."