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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 23:57,Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

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