Bakan Kasapoğlu'ndan sporcu yetiştirme açıklaması

Yalova'da Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Şehir Stadyumunun modern bir hale getirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kasapoğlu, "İçinde gerek kafeler, kitap kafeler, gerek antrenman salonları, gerekse stadın her anlamda yenilenmesi noktasında önemli bir çalışmamız var." ifadesini kullandı.



Kasapoğlu, Yalovaspor'un tesislerinin de diğer illerde olduğu gibi yerel spor kulüplerinin, amatörlerin ve profesyonellerin faydalanacağı alanlar olarak düzenlenmesi için belediyenin projelerine destek verme noktasında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.



Yalova'nın su sporları bakımından çok zengin bir il olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Yalova Su Sporları Merkezini inşallah, Yalova'mıza en kısa zamanda kazandıracağız. Bizim amacımız; bütün branşlarda hem halkımızın erişimini spora en güzel şekilde sağlamak hem de performans noktasında iddialı olan sporcularımızı, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, yarınlara hem ulusal hem uluslararası anlamda, olimpiyatlar noktasında şampiyonları ülkemizin dört bir yanından çıkarmak." diye konuştu.



Kasapoğlu, yapımı süren 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun da en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini paylaştı.



Bakanlık olarak "10 Bin Pota" projelerinin olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, Yalova için pota sayısını 100'e çıkardıklarını aktardı.



- "Yalova'nın tüm noktalarına hitap edecek semt sahaları inşa edeceğiz"



Yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine değinen Kasapoğlu, bu sayede oluşacak sinerjiyle yarınların şampiyonlarını sporun her branşında yetiştireceklerini belirtti.



Her ilde yapacakları yatırımlarla donanımlı, iddialı gençler yetiştireceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Şampiyonları diğer illerde yetiştireceğimiz gibi Yalova'mızdan da çıkaracağız. Bu anlamda iddialıyız. Gerek sporun popüler branşları futbolu, basketbolu, hentboluyla olsun gerek diğer branşlar yüzmesi, su sporları, ekstrem sporlar olsun, bu anlamda çok güzel projelerimiz var. Yalova'nın tüm noktalarına hitap edecek semt sahaları inşa edeceğiz. 10 tanesini hızlı bir şekilde inşa edeceğiz; futboluyla, voleybol, basketbol alanlarıyla. Yine Yalova'mızda spor salonları noktasında semt bazlı salonlar noktasında, bir tanesi Gaziosmanpaşa Mahallemizde olmak üzere onlarla ilgili çalışmalarımız var."



Esnaf ziyaretinde de bulunup kitap dağıtan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri eşlik etti.

