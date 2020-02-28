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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı

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Bakan Kasapoğlu'ndan şehitlerimiz için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib’de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.


Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb’im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

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