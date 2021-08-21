Bakan Kasapoğlu'ndan N'Sakala için geçmiş olsun mesajı

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Geçmiş olsun N'Sakala. İnşallah güzel haberlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri de N'Sakala için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.