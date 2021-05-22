Bakan Kasapoğlu'ndan müjde! 'Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de yapacağız'

Spor Arena / Ayhan TURGUT - Gaziantep'teki Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi ile 10 bin çocuk ve gence bisiklet dağıtım törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Dünya Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılacağını müjdeledi. Kasapoğlu, “Ülkemiz iklim ve coğrafi özelliklerle, kültür, tarih ve konaklama altyapısıyla aranan, dünyanın parlayan yıldızlarından biri. Sporun evrensel dili en çok bu branşlarda ortaya çıkıyor. Ekim 2022’de Dünya Şampiyonası’nı Türkiye’de gerçekleştireceğiz” dedi.

10 bin çocuk ve gence bisiklet

Bakan Kasapoğlu daha sonra Şahinbey ilçesinde bisiklet dağıtım törenine katıldı. 10 bin çocuk ve gence bisiklet hediye edilen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada “Gaziantep bizim için çok özel bir şehir. Şahinbey de aynı ölçüde özel, kıymetli bir ilçemiz. Sizler burada yıllardır kardeşçe, birlik içerisinde yaşıyorsunuz. Bu, dünya ve insanlık için çok kıymetli. Bu yönüyle Gaziantep, bütün dünya için örnek alınması gereken bir şehir. Ve biz bu şehrin güler yüzlü, vefakâr insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm branşları destekliyoruz

“Sporu sadece birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Bütün branşları destekliyor, gelişmesi için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz” diyen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye bir skor ülkesidir. Bisiklet de en çevreci ulaşım aracı... Dolayısıyla yaşanabilir şehirler geliştirme noktasında, bisiklet, bu çevreci özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sağlık açısından bakıldığında da bisiklet kullanımının yaygın olduğu ülkelerde devletin sağlık sistemi harcamalarının diğer ülkelere oranla çok daha düşük olduğunu görüyoruz.