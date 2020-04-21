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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı

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Bakan Kasapoğlu'ndan Kaan Öztürk için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor’un genç futbolcusu Kaan Öztürk için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, trafik kazasından hayatını kaybeden Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilerim."

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