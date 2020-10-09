Bakan Kasapoğlu’ndan genç voleybolculara tebrik

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ikinci olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı’mızı kutluyorum. Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."