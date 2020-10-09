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Voleybol
Haber Giriş: 09.10.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu’ndan genç voleybolculara tebrik

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Bakan Kasapoğlu’ndan genç voleybolculara tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamlayan Voleybol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ikinci olan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı’mızı kutluyorum. Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa ikincisi oldu
U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa ikincisi oldu
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