Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için yorum!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ve Gençlerbirliği-Ankaragücü derbileri öncesinde centilmenlik vurgusu yaptı. Kasapoğlu ligin 23. haftasında çok önemli maçların oynanacağının altını çizerken “Sevinebiliriz, üzülebiliriz, öfkelenebiliriz fakat bunların hepsi centilmenlik esasları içerisinde olmalıdır. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Bu tablo, Süper Lig’in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur” dedi.

SAHADA RAKİP, DIŞARIDA DOST

Bakan Kasapoğlu, makro hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini de vurgularken “En büyük hedefimiz, uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Sahada rakip, saha dışında dostuz. İyi olan kazansın” ifadelerini kullandı.





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