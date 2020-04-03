Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına kritik uyarılar!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün federasyon başkanları ile bir video konferans yaparak liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin yaşayacağı finansal sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda hem uyarıda hem de önerilerde bulundu. Zirveye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan katıldı.

Tüm federasyonlardan rapor istedi

Tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının koronavirüs raporunun çıkarılıp çıkarılmadığını soran ve kulüplerin bu konuda federasyonlara rapor vermesini isteyen Bakan Kasapoğlu önerilerini de şu şekilde iletti: 2021 yazında müthiş bir spor takvimi yaşanacak. Futbolda Avrupa Futbol Şampiyonası, basketbolda olimpiyat elemeleri, daha sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları yapılacak. Yerel liglerimizin bu sezon ve gelecek sezon takvimleri UEFA, FIFA, FIBA, FIVB ya da Euroleague gibi organizasyonlar ile koordineli şekilde yapılmalı.

Öncelikleri kar elde etmek

Bu süreçte çatı konfederasyon ve organizasyonların alternatifli takvimleri ve stratejileri neler? En son Euroleague’de gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığında bizim kadar hassas olamayabiliyorlar. Koronavirüs; İtalya’yı, İspanya’yı, Fransa’yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimiz ne federasyonumuz Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanmasına dair bir resmi talepte bulunmadı. Voleybol veya futbolda da benzer durum söz konusu.O yüzden bu çatı federasyonlarıyla önce sporcu sağlığını düşünerek ortak karar verelim.” Öte yandan Kulüpler Birliği, bugün 14.00’te telekonferans yönetemiyle toplantı yapacak.

Kaynaklar verimli kullanılmalı

Kulüplerin finansal sorunlarının üzerine bir de salgının bugün ürettiği sorunlar göz önüne alınarak değerlendirilmeli. Kaynaklarımızı dikkatli ve tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak için gereken yapılmalı. Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin önceliklendirileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak.

Müsamaha yok

Finansal Fair Play’in serbest bırakılması, UEFA’nın kulüplere maddi destekleri... Bunlar dışsal faktörler. Bunları değerlendirelim elbette ama biz içerde artık israfa müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüpler bir planlama ve stratejide uzlaşıp, acilen önümüzdeki sürece iyi hazırlanmalı.