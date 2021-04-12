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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Tosun'a 'geçmiş olsun' telefonu
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Tosun'a 'geçmiş olsun' telefonu

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Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Tosun'a 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’u telefonla arayarak kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağlığı hakkında detaylı bilgi alan Kasapoğlu'nun, Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu ifade edildi.

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Bakan Kasapoğlundan Cenk Tosuna geçmiş olsun telefonu

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