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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 22:59,Son Güncelleme:/

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi
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Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Her iki takımımız da Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıktı. Her iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi maça da değinen Kasapoğlu, "İnşallah yarınki derbi de aynı şekilde gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve canını dişine takarak oynayan oyunculara, takımlara başarılar diliyorum. Tüm spor camiasına da keyif ve centilmenlik dolu maçlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlundan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

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