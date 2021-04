Bakan Kasapoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bakan Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kasapoğlu mesajında, şunları kaydetti:



"Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla 23 Nisan 1920 günü dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; vatan ve bayrak sevgimizin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsalidir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin her şey bitti denilen bir anda külleri üzerinden yükselen bir anka kuşu gibi yeniden doğuşunu hatırlatır."



"23 Nisan günü, inanç olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engelin duramayacağını gösterir." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi:



"Aynı zamanda bugün, dünya barışının her zaman en temel hedef, istikametinse bu ideali gerçekleştirmek olduğunun altını çizer. Devletimiz; 23 Nisan gününü tebessümüyle hayatı güzelleştiren dünya çocuklarına armağan ederek; bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapmış, bu doğrultuda geleceğe yürürken herkesin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...