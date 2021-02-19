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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nın açılışında konuştu
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nın açılışında konuştu

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Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nın açılışında konuştu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün açılacak Yeni Adana Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nın açılışında konuştu

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin tesisleri dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka olması noktası anlamında önemli bir noktaya geldik. İnşallah Adana'mızın yeni stadı çok güzel maçlara ev sahipliği yapacak. 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan yeni stadımız, 49 locaya sahip. Maçlar seyirci ve taraftarla güzel. Ben bu güzide stadın güzel maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler. Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı ve değerli gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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