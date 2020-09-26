MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü
GeriFutbol Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü
Abone Olgoogle-news

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi. Witold Banka, ayrıca Türkiye’nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Witold Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizdi.

Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle