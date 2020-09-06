MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir’den büyükelçi Bilgiç’e ziyaret
GeriFutbol Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir’den büyükelçi Bilgiç’e ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir’den büyükelçi Bilgiç’e ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir’den büyükelçi Bilgiç’e ziyaret
Abone Olgoogle-news

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i ziyaret etti.

Sırbistan maçı öncesinde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarete, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem ve genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette, Bakan Kasapoğlu ve başkan Özdemir tarafından büyükelçi Tanju Bilgiç’e A Milli Takım forması takdim edildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle