Bakan Kasapoğlu: Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

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Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Polemik değil, eser üretiyoruz! Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak."

Polemik değil, eser üretiyoruz!



Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor.



Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak. pic.twitter.com/Y5Y8c6H0tr — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 8, 2022

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