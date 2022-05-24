Bakan Kasapoğlu: Türk sporundaki başarılar planlı bir çalışmanın sonucu

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimizin, son dönemde sporun her alanında destan yazdıklarını dile getirirken, ‘’Sportif alanda son dönemde yakaladığımız bu başarılar bizim için planlı bir çalışmanın sonucudur’’ diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, hedeflerinin her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak olduğunu vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, sportif alanda son dönemde ardı ardı gelen başarılara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. ‘’Bir ülke gelişiyorsa, sporda, teknolojide, sanatta, bilimde, sanayide, yani hayatın her alanında ilerleme kaydediyorsa bunun itici gücü mutlaka gençlerdir’’ diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

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‘’Milletimizin iftiharı olan, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan, şanlı bayrağımızı en yukarı çektiren gençlerimiz, son dönemde sporun her alanında destan yazdılar. İşte Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda; 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak tarih yazan milli boksörlerimiz takım halinde de dünya şampiyonu oldu. Yine Avrupa Şampiyonasında şampiyonayı 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımlarımız. Gençler Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’dan iki altınla Avrupa Şampiyonu olarak dönen kürekçilerimiz. Etimesgut Belediyespor’un Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow’u mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirmesi. Anadolu Efes’in finalde Real Madrid’i yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonu olması. Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızın 2022 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibini mağlup ederek 5. kez Avrupa şampiyonu olması. 22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı ve 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı’nın, grup aşamasını namağlup tamamlayarak, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etmesi. Dünya’nın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan Gymnasiade’da sporcularımızın, 25 altın, 25 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 92 madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmaları… Bütün bu başarılar ülkemizin sportif açıdan ne denli doğru bir yolda olduğunu gösteriyor ve gelecek için bizleri umutlandırıyor.’’

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Bu son dönem yaşanan başarıların tüm dünyaya Türk sporcusunun, Türk gencinin gücünü, ahlaklı ve centilmen tavrını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Biz, bu gençlerimizle iftihar ediyoruz’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, elde edilen bu başarıların dünden bugüne olan başarılar olmadığını belirterek, ‘’Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sporcu ve sporsever kişiliğiyle son 20 senede ‘Tesis Devrimi’ne imza attı. Bugün ülkemizde nereye gitseniz basketboldan, futbola, tenise, yüzmeye, okçuluğa, cimnastiğe, kış sporlarına kadar birçok branşta yüz akı tesislerimizi görürsünüz. Sadece spor kompleksleri değil, mahallelere inşa ettiğimiz butik spor olanaklarımızla sporun tabana yayılması konusunda 7/24 azimle, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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Bakan Kasapoğlu, tüm branşlarda lisanslı sporcu sayısının 12 milyona yaklaştığına ve bu sayının Avrupa’daki 45 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekerek, ‘’Bakanlığıyla, federasyonlarıyla, tesisleriyle, antrenörleriyle, sporcu aileleriyle müthiş bir potansiyelden bahsediyoruz. Hamdolsun sporda sadece bugünün değil, yarınların hikayelerini yazacak alt yapıyı oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Biz sporu tabana yaydıkça yetenek havuzumuz genişleyecek, o yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak’’ ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu, bu son başarıları değerlendirirken yürüttükleri kadın odaklı spor politikasının sonuç veriyor olmasınının da gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, ‘’Bu başarılar, bizim hep savunduğumuz kadın temelli spor politikasının ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Sporcularımıza desteğimiz bütün hızıyla devam edecek, fakat bilhassa Anadolu’nun her bir köşesinde kız çocuklarını spora yönlendirmek konusunda üstün bir çaba sarf etmekten vazgeçmeyeceğiz’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, sportif alanda son dönemde yakalanan başarıların, kendileri için planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu da vurduladı.

Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı haftada sporun birçok farklı branşında uluslararası organizasyonlara damgasını vurdu. Basketbolda Anadolu Efes, Euroleague, voleybolda Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na sporcularımız 5 altın, 1 bronz madalya ile organizasyona damga vurdu, takım halinde şampiyonluk kazandı.

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GÖĞSÜMÜZ KABARDI

İngiltere’de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’da toplamda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile tarih yazdık. Etimesgut Belediye, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu. Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’nda millilerimizden 2 Avrupa şampiyonluğu geldi.

1- BOKS

TAKIM HALiNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜYÜZ

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda adeta şov yaptık. Şampiyonada ringe çıkan 12 sporcunun 7’si kürsüye çıkmayı başardı. Milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçerken, Kadın Milli Boks Takımı dünya şampiyonu oldu.

2- VOLEYBOL

VAKIFBANK’TAN 5. ŞAMPiYONLUK

CEV Şampiyonlar Ligi’nde geçen yıl finalde kaybettiği Imoco Volley’den bu kez rövanşı alan Vakıfbank bu organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olan temsilcimiz uluslararası arenada 11. kupasını aldı. Şampiyonlar dün yurda dönerken başkan Abdi Serdar Üstünsalih, Egonu’yu transfer ettiklerini açıkladı.





3- BASKETBOL

ANADOLU EFES KUPALARI 2’LEDi

EuroLeague’in son şampiyonu Anadolu Efes, yarı finalde Olympiakos’u geçtikten sonra finalde Real Madrid’i 1 sayı farkla devirerek üst üste 2. kez şampiyon oldu. Lacivert beyazlılar 3. defa Avrupa’da kupa kaldırırken, koç Ergin Ataman da uluslararası arenadaki şampiyonluk sayısını 5’e çıkardı.

4- TEKVANDO

19 MADALYA iLE iNGiLTERE’Yi SALLADIK

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası esti. Milliler 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz ile toplamda 8 madalya takım olarak Avrupa’nın zirvesine çıkmayı başardı.

5- AMPUTE FUTBOL

ŞAMPiYONLAR LiGi KUPASI ETiMESGUT’UN

Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü mutlu sona ulaştı. Manchester City’i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer’i 7-0, Sporting AMP Futbol’u 10-1, Flamencos Amputados’u 7-0 mağlup eden temsilcimiz finalde de ev sahibi Wisla Krakow’u 5-2 ile geçip kupaya uzandı.





6- KÜREK

GENÇLERDEN 2 AVRUPA ALTINI

İtalya’nın Varese şehrindeki Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazandık. Genç erkekler dört tek dümencili sınıfında milli takım, Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Yine genç erkekler iki çifte kategorisinde de Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi Türkiye’le altın madalya getirdi.

7- OKUL SPORLARI

OKULA MADALYAYLA DÖNDÜLER

Türkiye’nin göğsünü kabartan bir diğer haber ise Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun (ISF) Fransa’da düzenlediği Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda geldi. Milli sporcular 25 altın, 25 gümüş ve 42’si de bronz olmak üzere toplamda 92 madalya aldı.