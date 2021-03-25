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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 00:12 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu: "Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum"

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Bakan Kasapoğlu: "Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederek, "Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak’ı tebrik ediyorum" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi tribünden takip eden Kasapoğlu, maç sonu basın mensuplarına konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi;

"Güzel bir başlangıç oldu. Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları oynanacak. O maçlarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek."

Teknik ekip ve milli futbolculara güvendiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Genç bir jenerasyon var. Bu sene Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Katar’da Dünya Kupası yapılacak. Çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak’ı tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara" diye konuştu.

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