Bakan Kasapoğlu Tokyo Olimpiyatları'ndan umutlu! "Motivasyonumuz yüksek, inancımız tam"

Spor Arena - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan “Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu”nun tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

The Marmara Esma Sultan’da gerçekleştirilen organizasyonda Kasapoğlu’nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporculardan Beste Kaynakçı, Cenk İldem, Sümeyye Boyacı ve Ali Sofuoğlu yer aldı.

"CİDDİ BİR EMEK"

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sporcular çok çalışarak ciddi bir emek ortaya koydu. Artık Tokyo Olimpiyatları’na 1 ay kaldı. Motivasyonumuz, inancımız ve kararlılığımız son derece yüksek. İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli markalarına emanet ettik.”

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