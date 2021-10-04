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Bakan Kasapoğlu: Tokyo 2020'yi güzel yönleriyle hatırlayacağız

#Tokyo 2020#Bakan Kasapoğlu#Olimpiyat
Bakan Kasapoğlu: Tokyo 2020yi güzel yönleriyle hatırlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'yi hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları, sporcularımızla ve spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

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Kasapoğlu, Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kutlama Resepsiyonu"na katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, daveti nedeniyle Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'ye teşekkür etti.

Tokyo 2020'nin pek çok güzel hatıra ve başarılarla geride kaldığını belirten Kasapoğlu, "Tokyo 2020'yi hep güzel yönleriyle hatırlayacağımız gibi Türkiye olarak bu başarıları, sporcularımızla ve spor ailemizle daha yukarılara taşıyacağız. Sporcularımızın bu süreçteki heyecanı, adanmışlığı ve gayretini hep birlikte gördük. Onlar da bizleri en güzel şekilde temsil ettiler." diye konuştu.

Kasapoğlu, Tokyo'dan güzel hatırlarla döndüklerini vurgulayarak, organizasyonu başarıyla düzenleyen Japonya'ya teşekkür etti.

- "Türkiye Olimpiyat Takımı'nı içtenlikle kutlarım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki de 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın heyecanlı ve etkileyici bir şekilde sona erdiğini anımsattı.
Tüm ülkelerden gelen milli takımların iş birliğiyle bu başarının geldiğini dile getiren Kazuhiro Suzuki, şunları kaydetti:

"Bu oyunlarda Türkiye'ye Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları tarihinde rekor sayıda madalya kazandırma başarısını gösteren Türkiye Olimpiyat Takımı'nı içtenlikle kutlarım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oyunlar süresince Tokyo'da kalarak Türkiye takımını desteklemiştir. Türkiye Olimpiyat Takımı'nın bu seferki başarısında Sayın Bakan'ın tutkulu bağlılığın da bir yansıması olmuştur."

- "600 binleri aşan PCR testi içinde çıkan pozitiflik oranı sadece yüzde 0,02 idi"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener ise Japonya Büyükelçiliğinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tokyo'da çok güvenli ve sağlıklı bir ortamda olimpiyat oyunlarının yapılmış olması en önemli unsurlardan birisi oldu. 1 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde sayısı 600 binleri aşan PCR testi içinde çıkan pozitiflik oranı sadece yüzde 0,02 idi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Üyesi Abdullah Güven, daveti için Japonya Büyükelçiliğine teşekkür ederek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda engelli arkadaşlarımızın yakaladığı başarıları hepimiz takdir ediyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
Resepsiyona, milli sporcular Mete Gazoz, Ferhat Arıcan ve Oğuz Akbulut ile diğer ilgililer katıldı.

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#Tokyo 2020#Bakan Kasapoğlu#Olimpiyat