Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı ve alt lig kulüp temsilcileriyle görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri başkanlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.



Toplantı öncesi konuşan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. 2019 yılında her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Yarınlara çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. 'Nasıl daha fazla transfer yaparız' anlayışının yerine bundan sonra 'maliyetleri nasıl düşürürüz ve altyapıdan nasıl futbolcu çıkarırız' düşüncesini öne çıkarmamız lazım. Bugün bu amaçla toplanıyoruz. Gelecekte yolumuz açık olacak inşallah.”





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