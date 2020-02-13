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Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

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Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, T.C. kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.

Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.

Shane Larkin büyülemeye devam ediyor!Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, antrenman sonrasında attığı basketle gündem oldu. Ancak yıldız guard bu kez attığı farklı bir stil kullandı. Larkin üçlük çizgisinin dışından ayakla şut çekerek topu çemberden geçirdi.
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Bakan Kasapoğlu, Shane Larkine Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi


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