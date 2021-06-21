Bakan Kasapoğlu, olimpiyat vizesi alan milli atlet Emel Dereli'ye tebrik etti

Kasapoğlu, milli atlet Emel Dereli için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Romanya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında 18.50 metrelik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Emel’i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların, gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emel Dereli'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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