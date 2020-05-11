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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'i ziyaret etti

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Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'i ziyaret etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs'ta geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Sorduğu ilk soru...
Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı! Sorduğu ilk soru...

Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengizi ziyaret etti

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