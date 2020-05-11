AA
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Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs'ta geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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