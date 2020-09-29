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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda

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Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamalada Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından Galatasaray'dan teşekkür geldi.

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