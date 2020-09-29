Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamalada Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.
Başarılar @GalatasaraySK! 🇹🇷 pic.twitter.com/eEC4celX8F
Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından Galatasaray'dan teşekkür geldi.
Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ederiz. https://t.co/qsuynFmwX5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 29, 2020
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