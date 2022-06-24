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Bakan Kasapoğlu milli sporculardan çok ümitli! Akdeniz'i de fethedeceğiz

#Bakan Kasapoğlu#Akdeniz Oyunları#Spor
Bakan Kasapoğlu milli sporculardan çok ümitli Akdenizi de fethedeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli sporculardan çok ümitli. Bakan Kasapoğlu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oyunlarda ay yıldızlı formayı giyecek tüm sporcuların elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir’in Oran şehrinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları öncesinde açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, organizasyonda ülkemizi, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek olmak üzere toplam 322 sporcunun temsil edeceğini dile getirerek, milli sporcuların Cezayir’de elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti.

Motivasyon ve heyecan çok yüksek

Milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Akdeniz Oyunları önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum."

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Akdeniz Oyunları tarihi ve Türkiye

· 19. Akdeniz Oyunları’nda 26 ülkeden 3 bin 400’ün üzerinde sporcu, 24 branşta toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele edecek.

· Ülkemizi oyunlarda, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek.

· İlki 1951 yılında düzenlenen oyunların tamamında yer alan Türkiye, bundan önce yapılan 18 organizasyonda topladığı 341 altın, 243 gümüş, 278 bronzla toplamda 862 madalya kazanmayı başardı.

· 2018’de Tarragona’da yapılan son oyunlarda Türkiye, 31 altın, 25 gümüş, 39 bronz toplamayı bildi. · Türkiye, oyunlara 1971’de İzmir, 2013’de ise Mersin olmak üzere 2 kez ev sahipliği yaptı.

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#Bakan Kasapoğlu#Akdeniz Oyunları#Spor

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