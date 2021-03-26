MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı
GeriFutbol Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik sporcu Korhan Yamaç’ın vefat eden eşi Emel Yamaç’ın cenazesine katılarak milli sporcuya taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları tarihinde atıcılıkta ülkemize tarihi başarılar kazandıran milli sporcu Korhan Yamaç’ın vefat eden eşi Emel Yamaç’ın cenazesine katıldı. Bakan Kasapoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Emel Yamaç’ın cenazesinde milli sporcuya baş sağlığı dileğinde bulundu.

Emel Yamaç’ın cenazesi, Ankara Karşıyaka Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Korhan Yamaçın eşinin cenazesine katıldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi