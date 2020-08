Bakan Kasapoğlu: 'Lafla peynir gemisi yürümez'

Kasapoğlu, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı açılışı töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın eşsiz bir coğrafyayı torunlarına vatan kıldığını, kutsal, tarihi emanet bıraktığını söyledi.



Ecdadın izinden, onların kutsal emanetini daha güçlü temsil etmek ve bu emaneti daha yukarılara taşımak adına el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ülkemize, insanımıza, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve seviyoruz. Her eserin, çalışmanın bu milletin en güzeline layık olduğu anlayışıyla peşindeyiz, arkasındayız." diye konuştu.



"Lafla peynir gemisi yürümez"



Ülkenin her karışına hizmet etmek, her bir insanının ihtiyacına destek vermenin bir görev olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Bu zafer ayında Sultan Alparslan'ın adını taşıyan bu kültür evinin açılması, ayrı bir mana taşıyor. Bizim hizmet, eser siyaseti açısından ifademiz neyse icraatımız da o. Bizler, lafla peynir gemisinin yürümediğini, hem söylemlerimizle hem amellerimizle ortaya koyuyoruz. O yüzden bazıları, bazı şeyleri alışılageldik üzere istismar ededursunlar biz onlara inat kardeşliğimizi pekiştireceğiz.



Adaletle, sevgiyle, merhametle, şefkatle ve gayretle inşallah milletimiz için, gençler, pırıl pırıl çocuklar için üretmeye devam edeceğiz. Onlar da inşallah bu hizmet sancağını alacaklar, yarınların şampiyonları, bilim insanları, iş insanları, sporcuları, anneleri, babaları olarak, bu hizmet sancağını daha yukarılara taşıyacaklar."



Kasapoğlu, Balıkesir'in spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu coğrafyanın deniziyle, ormanıyla, her türlü imkanıyla Türkiye'nin önemli bir spor turizmi markası olmaması için hiçbir sebep yok." ifadesini kullandı.



-"Salgını el birliğiyle atlatacağız"



Beraberlik tablosu ve oluşturulan sinerjinin önemine değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hakikaten ülkemiz için önemli bir milat ve bu dönüşüm vesilesiyle bunların meyvelerini alıyoruz. Pandemi sürecinin bu dönüşüm sonrasında denk gelmesi, ülkemiz için önemli bir kazanım. Çünkü ülkemiz bu pandemiyi, salgını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımları sayesinde çok geliştiğini bildiğimiz ülkelerden daha yüksek bir performansta ciddi bir başarıyla yürütüyor. İnşallah bu süreci de el birliğiyle atlatacağız."



Kentte basketbola yetenekli gençler olduğunu bildiklerini dile getiren Kasapoğlu, o yüzden basketbolun Balıkesir'in yükselen markası olması için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.



Daha sonra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bakan Kasapoğlu'na "Yağcıbedir halısı" ve tablo hediye etti. Ardından Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı'nın açılışı için kurdelesi kesildi.



Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Adil Işık, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey katıldı.



Kasapoğlu, törenden sonra Faruk Kula Caddesi'ndeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerini ziyaret etti ve burada genç sporcularla bir araya geldi.



Ardından İsmail Akçay Atletizm Pisti yanındaki tam olimpik yüzme havuzu inşaatını inceleyen Kasapoğlu, inşaatın durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

