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GeriFutbol Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 22:05,Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

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Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan final maçını statta izledi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı buluşmada hatıra fotoğrafı da çekildi.

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