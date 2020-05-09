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İHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Zeki Çelik ile görüştü

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Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Zeki Çelik ile görüştü
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışı dönüşü Gaziantep’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantinada bulunan, milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı dönüşünde Gaziantep’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantinada bulunan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.

Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle Ramazan Ayı’nı geçirmek için Türkiye’ye gelen milli futbolcu Zeki Çelik’in, Gaziantep’teki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

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1 Mayıs’tan bu yana yurtta karantinada olan Zeki Çelik’i telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili olarak milli futbolcudan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını sorarken, Zeki Çelik, memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Zeki Çelik ile görüştü

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