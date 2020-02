Bakan Kasapoğlu: Hakem hatalarını değil, futbol kalitesini konuşalım

Spor Arena - Damla Uğurtürk | Yıllarca spor teşkilatında kritik görevler üstlenen Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1.5 yılı aşkın süredir Gençlik ve Spor Bakanı olarak Türk sporuna hizmetlerini sürdürüyor.

Geçmişteki çalışmalarından ötürü sporumuzun sorunlarını ve çözüm yollarını en iyi bilen isimlerden biri olan Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı’nda bir araya gelip keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın hazırlıkları başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Bakan Kasapoğlu, özellikle futbol ve hakemlere yönelik çarpıcı tespitlerde bulundu.

Burası bir spor vadisi, her noktaya bu mekanları yaymak istiyoruz

Burhan Felek Atletizm Stadı yeniden açıldı. Ne gibi farklılıklar oldu?

Burası tam anlamıyla bir spor vadisi aslında. Biz burayı ciddi bir şekilde yeniledik. İstanbulumuzun sembol mekanını İstanbullularımızla buluşturduk. İstanbulumuza, gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı olsun. Bir takım farklılıklar var. Tribünlerimiz, pistimizin kulvarları, dışarıdaki kapalı pist, engelliler için çalışma alanları ve bireysel sporlar için antreman salonlarımız var. Biz mekanlarımızı yaşayan mekanlar olarak görmek istiyoruz. Gençler, kadınlar, çocuklar aileler gelecek herkesi bekliyoruz. Ülkemizin her noktasına bu mekanları yayma noktasında gayret gösteriyoruz. Tesislerimizin 7/24 açık olması gayet güzel. Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım. Tesis yapmak yetmiyor, halkın kullanımına nasıl açarız nasıl daha cazibe noktası haline getiririz, buna bakmamız lazım. Sporun tabana yayılmasını daha güçlü bir şekilde sağlamış olacağız, hepimizin günlük hayatında spor olacak. Sporu hayat anlayışı benimsemiş bir toplumda başarılı bir spor profili görmüş olacağız.

Spor camiasındaki herkesin söylemlerine dikkat etmesi gerek

Futbolda hakem kararları yine çok tartışılıyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu bu konuları enine boyuna değerlendiriyor. Bizim bu tartışmalardan ziyade; futbolun, sporun kalitesini konuşmamız lazım. Sporun ruhuna aykırı her türlü söylemden geri durmak lazım. Saygısızlığı, şiddeti ve spora gölge düşürecek hiçbir hareketi tasvip etmek mümkün değil. Ve ben bu konuda özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların çok ciddi bir şekilde hassasiyet duyması gerektiğini ve duyduğunu düşünüyorum. Biz oyunu ve rekabeti konuşalım. Bu doğrultuda spor camiasında yer alan herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi, hassasiyet göstermesi gerekir.

Kavgalardan uzak durmamız gerekiyor

VAR sizce Türkiye’de erken mi uygulanmaya başlandı?

VAR’ın amacının oyuna spora destek olduğunu ve en doğruyu bulma noktasında katkı aracı olduğunu gözetmemek lazım. Bizim spor camiası olarak spekülasyonlara pirim vermekten öte sporun özüne odaklanmamız lazım. Sporun özünü konuşmamız lazım.

Yan yana maç izlenmeli

Gerginliği sporla kötü söylemle bir araya getirmemek lazım. Sporun ruhunda dostluk var, kardeşlik var. Bir araya geliyoruz. Farklı kulüpler de olsa yan yana gelip maçı izlemesi lazım. Sonunda kucaklaşılması lazım. Hassasiyet çağrımı yinelemek istiyorum.

Çözüm konuştuk

Spor kulüpleri ve federasyonu çalıştayı yaptık. Amacımız hem var olan sorunları masaya yatırmaktı. Bundan sonraki süreçte çıtayı yükseğe taşımak ve gerek ligin marka itibariyle ne tür yenilikler ortaya koyarız ve sonuçlara ne tür çözümler getiririz bunları konuştuk. Her türlü imkanımız var. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Bizim yapmamız gereken tartışmalardan, kavgalardan, gürültülerden uzak durmamız lazım. Bunlara pirim vermemek lazım.

Olimpiyata az süre kaldı. Şu ana dek kaç sporcumuz katılmaya hak kazandı?

Kadın Voleybol Milli Takımımız da dahil 50 sporcumuzla kota aldık. 9 ayrı branş var. 2020’yi büyük başarılarla taçlandıracağımıza inanıyorum. Bizim misyonumuz hep daha yüksekleri hedeflememizi gerektiriyor. Süreklilik ve sürdürebilirlik bizim için önemli.

Olimpiyatta hangi branşların öne çıkması bekleniyor?

Cimnastikteki arkadaşlarımız bizi heyecanlandırıyor. Bokstaki arkadaşlarımızdan ümitliyiz. Atletizm, yüzme, voleybol. Ben voleybolda da oldukça ümitli olduğumu söylemek istiyorum. Güreş, bizim ciddi başarı kazandığımız bir alan. Kadınların bu sporla ilgili olması sevindirici.

Beden eğitimi derslerini spor tesislerimizde yapın

Eğitimde spora yer verilmesine yönelik çalışmalarınızı anlatabilir misiniz?

Tesislerimizde öncelikle okullarımızı görmek istiyoruz. Diyoruz ki; gelin beden eğitimi derslerine. Daha güzel daha ayrıcalıklı bir alan mı var? Okullarımızı tesislerimize davet ediyoruz. Gerekirse biz onları koordine edelim, gelsinler derslerini buralarda yapsınlar. Herkesi tesislerimize bekliyoruz. Eğitim önemli. Eğitimle iş birliği önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğini çok önemsiyorum. Yetenek taraması çalışmamız var biliyorsunuz. Bu çerçevede ilkokul üçüncü sınıfların 10 farklı alanda yetenek testini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 1 milyon 300 bin gencimizi taradık. Mart ayında yeniden başlıyoruz. Bu tür taramalar çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirecek. Yetenekleri tesadüfen keşfetmeyeceğiz. Bilimsel yöntem kullanarak keşfedeceğiz.

Sokak projelerinizde hangi branşlarda çalışmalarınız olacak?

Her branş bizim için önemli. Tesislerimizde pek çok branşın değerlendirmesi açısından çalışmamız var. Her ilimizde çalışmamız var. Kuzeyiyle güneyiyle her imkanı bulma çalışmamız var. Tenis, voleybol, basketbol, satranç her branş bizim için önemli.

Rıza'nın elenmesi erken tedbir için uyarı oldu

Taha Akgül ciddi bir sakatlık geçirdi, Rıza Kayaalp de Avrupa Şampiyonası’ndan elendi. Onlarla görüşüyor musunuz?

Sık sık görüşüyoruz. Geçen hafta Taha’yı ziyaret ettim. Olimpiyata kadar inşallah toparlanmış olacak. Rıza’nın son sonucunu beklemiyordum. Belki de bu durum bize erken bir tedbir almamız için uyarı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birçok proje geliştiriyorsunuz. En yenilerinden bahseder misiniz?

Sokakları, okul bahçelerini değerlendirme açısından çok önemli projelerimiz var. Sokak basketbolunu yaygınlaştıracağız. Baktığınızda Amerika’da pek çok yıldızın keşfedilmesine imkan tanımış bir alan. O yüzden ‘yer gösterin pota yapalım’ diyoruz. Gençler göstersin yeri, uygunsa gideceğiz oraya pota yapacağız. Benim Twitter adresime göndererek ulaşabilirler. Özellikle kadınlarımızın spora yönelmesini istiyoruz. Kadınlarımızın spora erişimindeki engelleri kaldırma konusunda oldukça samimi olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Voleybolda kızlarımızın bize yaşattığı sevinç, boksta kızlarımızın yaşadığımız sevinç kadınların bu noktadaki öncülüğünü ve gücünü gösteriyor.

Cimnastikte artık bizim de dünya şampiyonumuz var; İbrahim Çolak’la ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

İbrahim, hem kişilik hem de sporcu olarak çok değerli. Gençlere örnek olması da işin sevindirici yönü. Hem literatüre geçmesi hem bize yaşattığı başarı ve bundan sonra yaşatacağı başarılar bizi heyecanlandırıyor. İzmir’e gidip kulübünü de ziyaret edeceğim. İbrahimlerin sayısını arttıracağız.